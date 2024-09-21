AK Partili Hamza Dağ’dan İzmir’deki ‘Elektrik Faciası’ hakkında açıklama: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!

"SUÇU BAŞKASINDA BULMAZDIM"

Dağ şunları söyledi:

Başkan olsaydım bu yaz, İzmir'in en büyük meselesi trafik, bu yaz üç-dört alt geçidi millet tatildeyken bitirme sözüm vardı. Onun için çalışmayı hemen başlatacaktım.

Alsancak'ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede 'burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım' diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar 'vicdani sorumluluğu üstüme alırım' derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar.

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MUHALEFET ERKEN SEÇİMİ UNUTSUN

Erken seçim konusunda konuşan Dağ şunları söyledi:

Gerekçesi 2,5 yıl sizden 2,5 bizden. Siyaset böyle yapılmaz. Şu anda demokrasiyle seçilen bazı ülkelerde 4, bazı ülkelerde 5 yıl. Bize millet yetki vermiş. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Sen kimin adına bana 2,5 yıl verip kendine 2,5 yıl ayırdın? Yerel seçim geçti, karşılığınız düştü. Fransa'da Macron toplumsal karşılığını kaybetti diye seçime mi gidilir? Böyle bir gerekçe olur mu? Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021'de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. Erken seçim mitingleri yapıldı, biz zamanında yapılacak dedik. Erken seçimlerden çok çekti. Herkes planını yaparken bu seçim dönemlerine göre yapıyor. Bu yüzden bir gelenek haline getirmek yanlış…

Ne olursa olsun iki, üç yılda seçim yapılan ülke istikrarsız olur. Bir geleneği başlatmak da doğru değil. AK Parti'nin millette unutturduğu erken seçimdir. Koalisyon hükümetlerinde erken seçim hep ihtimaldi. Bu dönemde unutulanı hatırlatmak ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun.