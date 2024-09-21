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Giriş Tarihi: 21.9.2024

CHP’li belediyenin yapmadığı camiyi Hatay ayağa kaldıracak

AK Parti döneminde Bursa Büyükşehir’in restorasyonunu taahhüt ettiği ancak CHP’li yönetimin rafa kaldırdığı Antakya Ulu Cami restorasyon projesine Hatay sahip çıktı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk: Yapamayacaklar belli ki, onu da biz yapacağız

ONUR ŞAHANOĞLU ONUR ŞAHANOĞLU
CHP’li belediyenin yapmadığı camiyi Hatay ayağa kaldıracak
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın en eski camilerinden biri olan ve 1272 yılında yapılan tarihi Antakya Ulu Cami de yıkıldı. Caminin yeniden ayağa kaldırılmasını, Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti.




Vakıflar Genel Müdürlüğü ile o dönem Alinur Aktaş'ın başkanlığındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmış ve belediyenin hazırlayacağı Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyon Projesi, Bilim Kurulu üyelerinin tamamının uygun görüşü ve onayından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilecekti.




SÜREÇ RAFA KALKTI
Ancak 5 ay önce gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna CHP'li Mustafa Bozbey oturdu. Bozbey, önceki dönemden kalan birçok projede olduğu gibi restorasyona ilişkin tüm süreci de rafa kaldırmış oldu.




HATAY SAHİP ÇIKTI
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Bursa Büyükşehir Belediyesi biz yapacağız dedi. Peki denildi, verildi. Seçimler oldu Bursa'yı CHP kazandı, valilik kaç defa oldu yazı yazıyor. Cevap yok. Yapamayacaklar belli ki, onu da biz yapacağız. CHP yine aynı, seçim dönemindeki gibi vaatler, vaatler" dedi.

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CHP’li belediyenin yapmadığı camiyi Hatay ayağa kaldıracak
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