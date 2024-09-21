CHP’li belediyenin yapmadığı camiyi Hatay ayağa kaldıracak

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın en eski camilerinden biri olan ve 1272 yılında yapılan tarihi Antakya Ulu Cami de yıkıldı. Caminin yeniden ayağa kaldırılmasını, Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti.Vakıflar Genel Müdürlüğü ile o dönem Alinur Aktaş'ın başkanlığındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmış ve belediyenin hazırlayacağı Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyon Projesi, Bilim Kurulu üyelerinin tamamının uygun görüşü ve onayından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilecekti.Ancak 5 ay önce gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna CHP'li Mustafa Bozbey oturdu. Bozbey, önceki dönemden kalan birçok projede olduğu gibi restorasyona ilişkin tüm süreci de rafa kaldırmış oldu.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Bursa Büyükşehir Belediyesi biz yapacağız dedi. Peki denildi, verildi. Seçimler oldu Bursa'yı CHP kazandı, valilik kaç defa oldu yazı yazıyor. Cevap yok. Yapamayacaklar belli ki, onu da biz yapacağız. CHP yine aynı, seçim dönemindeki gibi vaatler, vaatler" dedi.