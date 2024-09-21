Önce mobbing yaptı sonra işten attı

Trabzon'da yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi'nde 3 yıldır büro memuru olarak çalışan 40 yaşındaki yüzde 60 görme engelli, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Kurtop (40), AK Parti döneminde işe girdiği için CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından mobbinge uğradığını söyledi.2 ay içerisinde 5 kez çalıştığı yer değiştirilen ve son olarak belediye şirketi Orbel'de çalışan Kurtop, iş kanununun 25. maddesi kapsamında "İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih" maddesi gereği tazminatsız olarak işten çıkarıldı.SABAH'A konuşan Sevilay Kurtop, "Ben yüzde 60 görme engelliyim ve bir gözüm protezli. Buna rağmen 2 ay önce belediye tarafından mobbinge uğradım ve sürekli yerim değiştirildi. Yine her zamanki gibi zulüm ve sonrasında işten attılar. Ortahisar Belediyesi hakkında dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.