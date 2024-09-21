Özgür Özel halk buluşmasında vatandaşı azarladı, alandan kovdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretleri kapsamında dün Muğla'ya geldi. Dalaman Havalimanı'na iniş yapan Özgür Özel, partililer tarafından karşılandı. CHP Lideri Özel'in Köyceğiz'e geçerek bir taziye ziyaretinde bulundu.

Muğla'da CHP İl Başkanlığı ve Menteşe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Özgür Özel, dün saat 16.30'da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde vatandaşlarla buluştu.

Özel, miting sırasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan vatandaşı azarlayıp alandan kovdu. Özgür Özel, "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim, benim yerime konuşma. Senin işin orada olmak benim işim burada olmak. Alın arkadaşı kenara götürün" dedi.