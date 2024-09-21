Siber güç Türkiye

Dünya İsrail'in çağrı cihazı ve telsizlerle yaptığı siber saldırıyı konuşurken Türkiye siber güvenlik çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Türkiye'nin siber güvenlik alanında oluşabilecek zafiyetin önüne geçmek için kurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bu anlamda kritik önem taşıyor. Türkiye'yi siber tehditlere karşı koruyan USOM bünyesinde 2 bin 300'e yakın Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), 7 bin 859 uzman personel ve 400 ulusal siber olaylara müdahale merkezi personeli bulunuyor. USOM tarafından 17 milyon IP adresi siber güvenlik zafiyetlerine karşı sürekli taranıyor. Merkez tarafında, her gün 422 büyük saldırı, 11 milyon zararlı erişim isteği engelleniyor. Bu kapsamda geçen yıl 140 bin büyük saldırının önüne geçildi.Milli Savunma Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda siber saldırılar, "Fiziksel zarar veren, istihbarat amaçlı çalışan, birey veya grupları hedef alan, çeşitli askeri tesis ve stratejik kurumları hedef alan" silahlar olarak 4 kategoride sıralandı. Türkiye'de de yazılımsal anlamda siber silah geliştirilmesi noktasında çalışmalar uzun yıllardır sürerken, siber silah pazarı küreselde 50, Türkiye'de ise 2 milyar dolara ulaştı. Yerli silah üreticileri silah, mühimmat, füze gibi konvansiyonel silahların yanı sıra siber silah üretimine de yöneldi. Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt, yerli silah üreticileri olarak bundan böyle siber silah alanına daha fazla yatırım yapacaklarını ifade ederek, "Siber vatanı, siber kalkanla koruyacağız" dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Siber Uzayda Güç ve Siber Silah Teknolojilerinin Küresel Etkisi" başlıklı raporda siber uzayda güçlenen aktörlerin saldırı amaçlı yazılımsal bir güce, yani siber silaha sahip olmasının tüm ülkeleri rahatsız ettiği belirtildi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kurulacak Siber Güvenlik Dair Başkanlığı da ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirerek siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip edecek.