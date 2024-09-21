Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten flaş operasyon: PKK/KCK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 21.9.2024 09:55 Son Güncelleme: 21.9.2024 10:06

SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten flaş operasyon: PKK/KCK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi... MİT ve Emniyet ortak operasyonla, PKK/KCK Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren Çiğdem Aslan'ı İstanbul'da yakaladı.

SON DAKİKA! MİT ve Emniyet’ten flaş operasyon: PKK/KCK’nın kritik ismi İstanbul’da yakalandı

Son dakika... Terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten flaş operasyon: PKK/KCK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı
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