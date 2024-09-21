Trabzon’da etkili olan sağanak sonrası çalışmalar devam ediyor

Trabzon'da dün akşam saatlerine doğru etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde sel ve heyelanlar oluştu. Metrekareye 100 kg üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Araklı-Bayburt yolu ve Arsin Yanbolu mevkiinde sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı. Temizlik çalışmaları sürüyor. Araklı ilçe merkezinde ise aşırı yağış nedeniyle zemin katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanağın ardından Sürmene ilçesinde camiden çıkan işitme engelli 60 yaşlarındaki Ali Kemal Demir'den haber alınamıyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde büyük bir yağış olduğundan dolayı daha çok da Yanbolu Vadisi'ni ve Araklı-Bayburt yolunu etkilediğini söyledi. Sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde bir kişiden haber alınamadığını belirten Vali Yıldırım, "Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

İlçe esnaflarından Şemsettin Demir (60), ''44 yıllık esnafım, bu yaşıma kadar böyle bir yağmur ve felaket görmedim. Dükkanlarımızı sular bastı. Zararımız büyük'' ifadelerini kullandı. Esnaflardan Hakkı Esengenç (57), ''Büyük bir yağmur ve sel ile karşılaştık. İş yerlerimiz suyla, çamurla doldu. Gece boyunca temizlik yapıyoruz. Allah böyle bir felaket daha yaşatmasın inşallah'' Öte yandan taşkın ve heyelanların olduğu bölgelerde DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerin ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Araklı ilçesine tarihin en büyük yağmuru yağdı. Metrekaye 165 kilogram yağış düştü.