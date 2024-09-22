DEM’li belediyenin Şehit Ali Gaffar Okkan hazımsızlığı! Spor kompleksinden şehit müdürün ismini çıkardılar

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi bu kez de bölge halkının gönlünde taht kuran şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ismini spor tesisinden kaldırdı. Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Barış Mahallesi'ndeki spor kompleksinden Ali Gaffar Okkan ismi kaldırıldı, Barış Spor Kompleksi ismi asıldı.
Belediye meclisinin aldığı bu kararr tepkilere neden oldu. Ali Gaffar Okkan'ın kendileri için efsane olduğunu belirten Diyarbakırlılar bu duruma sert tepki gösterdi.
AK PARTİDEN TEPKİ
AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisi tarafından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isminin "Barış Spor Kompleksi" olarak değiştirilmesi yönünde alınan karara tepki gösterdi.
Ocak, şunları kaydetti:
"Gaffar Okkan, şehirle bütünleşmiş, bu kentte spor ve toplumsal barış için önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isimdir. Diyarbakırlılar Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiler. Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır.
Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."