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Giriş Tarihi: 22.9.2024 20:36 Son Güncelleme: 22.9.2024 20:37

DEM'li belediyenin Şehit Ali Gaffar Okkan hazımsızlığı! Spor kompleksinden şehit müdürün ismini çıkardılar

DEM Partili Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, 24 Ocak 2001 tarihinde terör saldırısı sonucu şehit olan ve bölge halkının gönlünde taht kuran şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ismini spor kompleksinden kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Diyarbakırlıların "Gaffar Baba" olarak hafızalarına kazdığı Okkan'ın manevi şahsına yapılan bu girişim büyük tepkilere yol açtı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM’li belediyenin Şehit Ali Gaffar Okkan hazımsızlığı! Spor kompleksinden şehit müdürün ismini çıkardılar

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi bu kez de bölge halkının gönlünde taht kuran şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ismini spor tesisinden kaldırdı. Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Barış Mahallesi'ndeki spor kompleksinden Ali Gaffar Okkan ismi kaldırıldı, Barış Spor Kompleksi ismi asıldı.
Belediye meclisinin aldığı bu kararr tepkilere neden oldu. Ali Gaffar Okkan'ın kendileri için efsane olduğunu belirten Diyarbakırlılar bu duruma sert tepki gösterdi.

AK PARTİDEN TEPKİ

AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisi tarafından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isminin "Barış Spor Kompleksi" olarak değiştirilmesi yönünde alınan karara tepki gösterdi.

Ocak, şunları kaydetti:

"Gaffar Okkan, şehirle bütünleşmiş, bu kentte spor ve toplumsal barış için önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isimdir. Diyarbakırlılar Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiler. Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır.

Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."

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DEM'li belediyenin Şehit Ali Gaffar Okkan hazımsızlığı! Spor kompleksinden şehit müdürün ismini çıkardılar
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