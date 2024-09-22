İşçiye rekor zam

Diyarbakır'da AK Partili belediye çalışanların maaş ve sosyal haklarında büyük bir artış gerçekleştirdi. Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 38 bin 500 liraya çıktı. Belediyede en yüksek maaş 42 bin TL'yi buldu. Yeni toplu sözleşme ile yılda 2 kez ikramiye, fazla çalışma ücreti ve bayram ikramiyesi gibi sosyal haklar da sağlandı. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, emekçiler arasında sevinçle karşılanan maaş ve sosyal haklar iyileştirmesi nedeniyle Başkan Seydaoğlu'na teşekkür etti.Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu da, emek ve alın terini kutsal kabul eden bir anlayıştan geldiklerini ifade ederek, belediyenin imkanlarını hem halka hizmet hem de çalışanların huzurlu koşullarda çalışması için en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Başkan Seydaoğlu "Emekçi kardeşlerimizin huzurlu bir şekilde çalışarak halkımıza hizmet etmesi için gerçekleştirdiğimiz maaş ve sosyal haklar iyileştirmesinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.