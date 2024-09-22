Kurtulmuş’tan diplomasi trafiği! Rusya’yı ziyaret edecek, Federasyon Konseyi’ne hitap edecek

KURTULMUŞ'UN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi de planlanıyor.

Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg'a geçecek Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi BaşkanıAleksander Belsky ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek davete katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvelili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya'ya gidecek.