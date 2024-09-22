Milli Eğitim Bakanı Tekin: 30 bin temizlik personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullara 30 bin temizlik personel istihdam hakkı tanıyacağını bildirdi. Bakan Tekin, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle oluşan sorunlara ilişkin açıklama yapan Tekin, istihdam alanının 120 bin olmasına rağmen yüzde 25'inin doldurulabildiğini belirterek, "Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personelle sorunu çözeceğiz" dedi.Okullardaki güvenlik konusunu İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yürüttüklerini anlatan Tekin, "65 bin okul risk grubu itibarıyla tasnif edilmiş durumda. Riskleri valiliklerle paylaşıyoruz. Okullarımızın büyük çoğunluğunda güvenlik kamerası işlevsel" dedi.Okulların depreme hazır olduğunu anlatan Tekin, "2002'den önce inşa edilen okullarımızın yüzde 80'ini deprem açısından gözden geçirdik. 2025-2026 eğitim- öğretim yılında yüzde 10 ilave derslik yapılacak" diye konuştu.Okul kayıt ücretlerinin yasal olmadığını belirten Tekin, "Liselerimizde iki grup öğrencimiz var. İlki sınavla yerleşen öğrenci, ikincisi adrese dayalı kayıt olan. Bir okul müdürünün 'Ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum' deme lüksü yok" ifadelerine yer verdi. ANKARAÖZEL okullara ilişkin de konuşan Tekin, "Bu yıl itibarıyla özel okullarımızın enflasyon artı yüzde 5 zamla beraber hizmet vermeleri, öğretmen arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmeleri ilkesini getirmiştik. Denetlemeye başlayacağız. Tutmuyorlarsa yaptırımı uygulayacağız. Okulu kapatmaya kadar gidebiliyor" dedi.Mülakat tartışmalarına da değinen Tekin, "Öğretmen ataması konusunda hassasız. Teknik olarak torpil yapılması imkânsız, mümkün değil. Güvenlik tedbirlerimiz torpili imkânsız kılıyor. Tutanak da tutuyoruz. Sesli ve görüntülü kayıt da var" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, "Cemaatlerle protokol yapılıyor" şeklinde lanse edilen STK'larla yapılan protokollere ilişkin olarak sorulan soru üzerine de "Israrla altını çizerek söylüyorum; Bakanlığımızın protokolleri var standart. Sivil toplum kurumlarına herhangi bir kaynak söz konusu değil. Hukuki tüzel kişilerle protokol imzalayabiliriz. STK'ları İçişleri Bakanlığı denetliyor. Dün Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile protokol yaptık. Protokollerde inisiyatif tamamen bakanlığa aittir" ifadelerine yer verdi.