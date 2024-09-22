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Giriş Tarihi: 22.9.2024 11:54 Son Güncelleme: 22.9.2024 11:58

Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıkladı.

DHA
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit

MSB: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklama "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit
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