Sivrihisar’da havacılık şov

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nce Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösterilerde M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları, gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi ilgiyle izlendi. İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin'in kendi modifiye edip "Papercup" adını verdiği Extra 300 uçağıyla yaptığı gösteri de büyük ilgi gördü. "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" bugün sona erecek. AA