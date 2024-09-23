CHP’li vekilin aracında 2 milyon TL’lik kaçak elektronik sigara

Edirne'de,CHP mlletvekili Ediz Ün'e ait cipte çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. Uygulama yapan polisler önceki gün siren düzeneği olan bir cipi şüphe üzerine durdurmak istedi ancak araç kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu anlaşılan cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan aracın şoförü Fatih A. ile yanındaki Ç.R.Ç. gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılmasının ardından mahkemece serbest bırakıldı. Piyasa değeri 2 milyon lira olan ürünlere ise el konuldu.Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li vekil Ediz Ün, aracındaki kaçak ürünlerden haberinin olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti. Ancak Ün'ün aracından polis kontrolünden 40 dakika önce indiği ve Bulgaristan'dan da bu araçla ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı.Ün'ün, 20 Eylül'de saat 03.00'te yurt dışına çıktığı ve saat 15.00'te direksiyonunda Fatih A.'nın bulunduğu aracıyla döndüğü görüntülere ulaşıldı. Ün'ün aracının gümrükte aramaya tabi tutulmadığı görüldü. Bu arada CHP'li milletvekili Ün'ün bu yıl iki ayrı plakalı araçla 125 kez Bulgaristan'a gittiği öğrenildi.