DEM’li belediyeden şehit kardeşine zulüm

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yukarı Salat Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Özalp, ağabeyinin 90'lı yıllarda şehit edilmesinin ardından, ailesiyle İstanbul'a göç etti. 2006'da geri dönüş yapan aile ilçenin girişinde 54 dönümlük araziyi Bismil Belediyesi'nin belirlediği rayiç bedel üzerinden satın aldı. Aile arsada ev yapmaya hazırlanırken belediye 2014'te 'yeşil alan' olacağı yönünde encümen kararı aldı. Ardından Yusuf Özalp, kamulaştırmaya karşı parasını almak için mahkemeye başvuru yaptı. Mahkeme belediyeden yazı istedi. Ancak, dönemin HDP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Fransa'ya kaçınca her şey kördüğüm oldu. Hakkını aramak üzere gittiği DEM Partili Bismil Belediyesi'nden 'Bizimle alakası yok" cevabı aldığını söyleyen Özalp, "Muhatap bulamıyoruz. Yargıya sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Ben hakkım olanı istiyorum" dedi.