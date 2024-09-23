Gereği yapıldı! Çobanı darp eden 2 şüpheli gözaltında

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 20 Eylül Cuma günü, N.Y. adlı 45 yaşındaki bir çoban, sürüsünü otlatırken şüpheli şahıslar tarafından sopa ile darp edildi. Yaşanan olay sonrası çobanın Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak sopa ile darp edildiğini bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler incelendi. Kimliği belirlenen saldırganlar M.G. ve S.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşımıza yapılan bu şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulamıştır.