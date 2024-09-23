Halk TV’de skandal sözler! Başkan Erdoğan’ı Netenyahu’ya benzettiler: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi...

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Skandal sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce kullanıcı İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan'a ateş püskürdü.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

Tayyip Erdoğan diktatör olacak. Bunlar da böyle rahat rahat konuşacak öyle mi? Bu ülkeye diktatör bir lider lazım.

Ahlak insanlık milli olmak bunlar için çok zor bir iş.

RTÜK neyi bekliyor?

Recep Tayyip Erdoğan,diktatör olsa,Netenyahu olsa sen o pis ağzını bu konuşmadan sonra bir daha açabilir miydin? Keşke diktatör olsa da sen ve senin gibilere hakettiği gibi davransa.

Ya bu kafalar maalesef içimizde ve bitmiyorlar. En büyük problemimiz de bu aslında.

Zalimin (!) olduğu ülkede Zalime zalim diyebilme özgürlüğü.