5.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra beyanlara geçti. Olay tarihinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda çalıştığını ifade eden Müşteki Enes B. sanık Salice Fedakar'ı o dönem savcı olan sanık Hidayet K. aracılığıyla tanıdığını belirtti. Fedakar'ın kendisini MİT personeli olarak tanıttığını aktaran Enes B, "Bana derin devlet için çalıştığını söyledi. Ben de kurdukları WhatsApp grubuna dahil oldum. Herhangi bir para vermedim. Ancak mağdur edildim. Şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Tanık olarak dinlenen Fatma K. de sanıklardan Hidayet K.'nin ablası olduğunu söyleyerek "Bir gün kardeşim eve geldi ve bir iş teklifi aldığını ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi" dedi. Biraz zaman geçtikten sonra kredi çektiğini ve parayı Salice Fedakar'ın hesabına aktardığından bahseden Fatma K. "Salice evime geldi. Ben kendisine güvenmediğimi söyledim. O da bana Hidayet bey için kellemi ortaya koyarım dedi. Güven verdi ve parayı gönderdim." İfadesinde bulundu. Bunun üzerine söz alan sanık Fedakar'da tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kimseden para almadığını iddiasında bulundu. Beyanlar alındıktan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmalarına 7 Nisan 2025'de devam edilecek.