H.K.G. davasında karar çıktı: Babaya 18 yıl, eski eşe 36 yıl hapis cezası

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı incelemesinin ardından sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirmişti. Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.

MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık eski eş Kadir İstekli'nin "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapsini talep etmişti. Hakkında yakalama kararı olan sanık anne Fatıma Gümüşel'in ise yakalanamadığından dolayı davadan ayrılmasına karar verilmişti.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDILAR

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı açık yargılamaya geçildiğini duyurdu.

BABA 18 YIL, ESKİ EŞ 36 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme firari sanık Fatma Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmederken tutuklu sanık Kadir İstekli'nin "zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 21 yıl hapisle, "Nitelikli Cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise "zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.