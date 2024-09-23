Metin Arolat’a İzmir’de son görev

İstanbul Kadıköy'de, 20 Eylül'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arolat için İzmir'in Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer alan Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende, Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti.

ÇOK SEVİLEN BİRİYDİ

Arolat'la 30 yıllık arkadaşlıkları olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca, "Her çalıştığı sektörde çok sevilen biriydi. En son geçen hafta konuşmuştuk. Filmlerle ilgili konuşmuştuk. Film yollamıştı, hala izlemedim, izleyeceğim. Kabul süreci hiç kolay değil. Ölüm hepimize ama bu kadar erken beklediğimiz bir şey değildi" diye konuştu.

EN SON 3-4GÜN ÖNCE KONUŞMUŞTUK

Şarkıcı, oyuncu Gökhan Keser de Arolat'ın çok kıymetli, herkesin tanıması gereken bir insan olduğunu ifade ederek, "En son 3-4 gün önce konuşmuştuk. Son 5 yıldır çok yakın görüşüyorduk. Herkesin çok fazla karşısına çıkmayan, bu dönemde böylesine temiz kalmış nadir bir karakterdi." dedi.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Arolat'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında aile kabristanına defnedildi. İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı. Törene ünlü sanatçılar ve dostları yoğun katılım gösterdi. Gökhan Keser, Armağan Çağlayan, Kuşum Aydın, Işın Karaca ve daha birçok ünlü isim Arolat'ı yalnız bırakmadı.