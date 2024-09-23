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Giriş Tarihi: 23.9.2024 12:28 Son Güncelleme: 23.9.2024 12:34

MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye’de 3 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü!
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