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Giriş Tarihi: 24.9.2024 04:24

MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında devam eden "Nusret-2024 Davet Tatbikatı"nın fotoğraflarını paylaştı

AA
MSB’den Nusret-2024 Davet Tatbikatı paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam ettiği belirtildi.

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MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı
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