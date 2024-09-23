Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda görev yapıyordu. Suçluyu yakalama çalışmaları devam ederken polis memuru Şeyda Yılmaz, başından silahla yaralandı. Ümraniye Hisar Hastanesinde ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

7 AY ÖNCE MESLEKTAŞIYLA EVLENDİ

Şehit polisin naaşı İstanbul'da yapılan törenin ardından hava yolu ile Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Buradaki karşılamanın ardından şehidin cenazesi hastane morguna konuldu. İkindi namazına yakın saatte hastane morgundan alınan cenaze şehidin baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından ise şehit Yılmaz'ın naaşı cenaze namazı için Ay yıldızlı caminde getirildi. Buradaki cenaze namazına şehidin 7 aylık eşi polis memuru Semih Yılmaz, annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın yakınları cenaze namazı öncesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Aileyi şehit polisin meslektaşları teselli etti.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nınn ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi polis şehitliğinde toprağa verildi.

9 AY ÖNCE POLİS OLMUŞTU

Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Eş durumundan İstanbul'a tayin edilen Şeyda Yılmaz, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliğinde görev yapıyordu.