Sel ve heyelandan torunları ile birlikte mağaraya sığınarak kurtuldu

Trabzon'da 20 Eylül Cuma günü etkili olan şiddetli yağışlar Araklı, Sürmene ve Yomra ilçesi gibi Arsin ilçesinde de sel ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye 165 kilogramlık yağışın düştüğü Arsin'de Fındıklı, Yeşilköy ve Yolüstü mahalleleri sel ve heyelandan en çok etkilenen mahalleler oldu. Selin önüne kattığı taş, kaya ve ağaç parçaları ile çok sayıda hasara yol açarken, şiddetli yağışların ardından korkarak evlerini terk eden ve ilçe merkezlerindeki misafirhanelerde konaklayan mahalle sakinleri, tekrar evlerine dönerek selin izlerini silmeye başladı.

İlkokul ve sağlık evinin birinci katı toprağın altında kaldı

Arsin ilçesinde belediye, karayolları ve DSİ ekiplerince çalışmalar sürürken, Yeşilköy mahallesinde bulunan Şehit Haydar Arslan ilk ve ortaokulu ile sağlık evinin birinci katı sel sularının getirdiği rusubat nedeniyle toprağa gömüldü. Sel suları ile gelen taş ve toprak ile dolan okulda heyelan nedeniyle eğitime ara verildi. Okulda belediye ekiplerince temizleme çalışmalarını sürdürürken, mahallede selden en çok etkilenen vatandaşlar biri de Gençağa Yetim oldu.

Sel sularıyla gelen kaya parçaları evinin kolonlarının yıkılmasına neden olan, 2 otomobili kullanılamaz hale gelen ve 2 hayvanı telef olan Gençağa Yetim (60) torunları ile bir mağaraya sığınarak selden kurtuldu. O dehşet anları anlatan Yetimi, "Dev kaya parçaları yamaçtan koparak evimizin kolonlarını kırdı. Dere kendi yatağında akmadı. Yoldan gelerek arabalarımı aldı. Yukarı da toprak kayması sonucu dev kayalar yuvarlanarak evimi yıktı. Evin altındaki ahırda hayvanlarım vardı. Onlardan 2 tanesi telef oldu. Torunlarımı aldım yukarıda bir mağara vardı oraya sığınarak kurtulduk. Önceden de sel olmuştu ama bu kadar büyük değildi. 2 araba, evimiz yıkıldı. Bunların yanında 500 bin liralık eşyamız da sele kapıldı. Şuanda kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kezban Özbakır ise o dehşet saatlerinde büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, "Selden kaçtık. Büyük bir korku yaşadık. Kapımızı kilitleyerek gittik. Hayvanlarımızı da burada bıraktık. Evimizin girişini de su bastı. Bütün malzemelerim evin altında onların su altında kaldığını görünce ağladım. 20 sene önce 2 kez sel olmuştu. Küçük çaplı seller yaşamıştık. Fakat bu sefer aralıksız 4 saat aşırı yağmur yağdı. Böyle bir felaket hiç yaşamamıştık. Canımızı zor kurtardık"

Fındıklı mahallesinde aşırı sağanakla birlikte 3 çocuğunu alarak eski evlerine kaçtıklarını söyleyen Havva Özbakır'da, "Aniden başlayan yağmuru görünce çocuklarımı alarak yukarıda bulunan eski evimize kaçtık. Maddi zararımız var. Evin içerisi su ve çamur ile doldu. Okulumuzda toprak altında kaldı. Rabbimize çok şükür ki can kaybımız yok"