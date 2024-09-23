"Sucuk partisi" iddialarına Akar ve Büyükkılıç'tan sert tepki!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 'Sucuk Partisi' yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

AKAR: BİRAZ VİCDAN, BİRAZ İNSAF!



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akar, ''Yalanı, Dolanı, Fesadı, Fitneyi; Haber olarak hazırlayanlara, pişirenlere, servis edenlere ve bunu yiyenlere afiyet olsun. Biraz akıl, Biraz vicdan, Biraz insaf… Siyasi Ahlak ? Basın Ahlakı ?'' ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN!



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da medyada yer alan sucuk partisi iddialarına tepki gösterdi.

Başkan Büyükkılıç, "Geçen hafta içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ayrı etkinlik yaptık, çok şükür. Gençlik ve Spor Bakanımızın, önceki dönem Milli Savunma Bakanımızın, milletvekillerimizin, vatandaşlarımızın katılımıyla Yüksek İrtifa Kamp Merkezimizin açılışını yaptık. Dünyada kendisinden söz ettirecek olan bir projeyi hayata geçirdik, açılışı sırasında takdir edersiniz, her açılışımızda olduğu gibi hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Hiçbir zaman sucuk ikramı sırasında bakanlarımızın yapmış olduğu etkinlikte ağzına dahi bir lokma almadıklarını gördük. Daha sonra Alzheimer Merkezimizin temel atma merasimine katılan vatandaşlarımıza sucuk ve tatlı ikram ettik, o şekliyle çalışma yaptık. Dün de Kayseri'mizde on binlerce vatandaşımızın katıldığı Uluslararası Yarı Maraton yarışmalarımızın etkinliği yapıldı. Hem de yağmur altında çok güzel ortam oluştu. Tüm katılanlara aynı şekilde sucuk ikram ettik" ifadelerini kullandı.

"UCUZ SİYASET YAPARAK BİZLERİ YIPRATMAYA ÇALIŞANLARI KINIYORUM"

Bu etkinliklerdeki amaçlarının kentin ürünlerinin tanıtmak olduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, "Amacımız nedir? Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk gelir, pastırma gelir, mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok. O açıdan böyle bir anlayış içerisinde, tüm etkinliklerimizde bu çalışmaları yapıyoruz. Bunu yaparken de belediyemizin cebinden 1 kuruş çıkmıyor. Ben Kayseri Ticaret Borsamızın kıymetli başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. Böyle bir anlayış içerisinde, rutin olarak yaptığımız faaliyetlerimizde dağıttığımız ya da bir bakanımız geldiği zaman Kazancılar Çarşısı'na götürmek suretiyle pastırma doğratmaya çalıştığımız tüm bunların amacı nedir; Sucuğumuzu tanıtmak, pastırmamızı tanıtmak, mantımızı tanıtmak. Şehrin belediye başkanı olarak tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Buraya kadar normal ama bunun üzerinden siyaset yaparak, sucuk partisi düzenliyorlar, sanki özel bir uygulama yapılıyor, adeta biz orada keyif yapmaya çalışıyoruz gibi algılar yapmak suretiyle ucuz siyaset yaparak bizleri yıpratmaya, bakanlarımızı yıpratmaya çalışanları buradan kınıyorum" diye konuştu.

"BİZ ŞEHRİMİZİN ÜRÜNLERİNE SAHİP ÇIKARIZ"

Şehrin ürünlerine sahip çıktıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: "Dışarıdan bakan gözler belki bunu doğal karşılayabilir, Erciyes Dağı'nda Yüksek İrtifa Merkezi'ndeki o etkinlikte uluslararası yarışma vardı ve o yarışmada Türkiye'miz vardı, Portekiz vardı, Romanya vardı, Danimarka vardı ve maçlar yapıldı. Hem onlara ikram edildi, hem açılışını yaptığımız sırada katılanlara ikram edildi. 4 tane takım vardı, maçlar yapıldı. Hem onlara ikram edildi, hem açılışını yaptığımız sırada katılanlara ikram edildi. Ama şundan da eminim orada ne bakanlarımız ağzına aldı ne biz. İşin görsel tarafının daha renkli hale getirmek için de hep beraber orada sucuklar pişerken biz de adeta orada destek veriyor mantığında yaklaşımda bulunduk. Ancak bir Kayseri Milletvekilinin çıkıp da başkalarının dümen suyuna girmek suretiyle, Kayseri'nin ürününü tanıttığımız böyle bir etkinlikte bizleri siyaseten istismar ederek zor durumda bırakmaya çalışmasını da hiç yakıştıramadım. Böyle bir milletvekilinin bu şehri nasıl temsil ettiği yorumunu da ben sizlere bırakıyorum. Biz şehrimizin ürünlerine de sahip çıkarız. Biz şehrimizin sevincine de sahip çıkarız. Şehrimizin sıkıntısına da sahip çıkarız."