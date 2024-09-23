Trabzon’da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelanın ilk saatlerinde kaybolan Ali Kemal Demir'in cesedinin dün yapılan arama faaliyetleri sonucunda Trabzon'da kıyıya 1 mil açıkta denizde bulunduğu ifade edilerek, AFAD, DSİ, karayolları, belediyeler, Türk Telekom, Çoruh Edaş, Türk Kızılayı, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ulaştırma, meteoroloji ve sivil toplum kuruluşlarından toplamda 821 personel, DSİ, karayolları ve belediyelerden 177 iş makinası, 340 araç ve 5 bot ile arama kurtarma, kapalı yol ve dere rüsubat çalışmalarına müdahale edildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklama da Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde toplamda 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçesinin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü, tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılmadığı, ürün zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 km fiber hat yenilenmiştir, 15 noktada 568 abone için çalışmalar devam etmektedir. Araklı ilçesinde hasar gören 4 trafo merkezinde tüm arızalar giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamış, bazı haneler için arıza giderme çalışmaları devam etmektedir. Diğer merkezler çözüme ulaştırılmıştır. Türk Kızılayı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 180 yemek, 6 bin 650 içecek, 6 bin 650 ikramlık ve 3 bin 100 su dağıtımda bulunmuştur"

Sürmene'de yaşanan sel felaketinde esnaflar büyük zarar gördü

Sürmene Çavuşlu mahallesinde yaşanan selde işyeri zarar gören esnaflar SABAH'a konuştu. Esnaflardan Yaşar Demir, "Dağın eteğinden kopan heyelan dereye geldi. Derenin suyu bir anda patladı. Yolda 3 metreye yakın su oluştu. 5 dakika içinde dükkanlara su basınca canımızı kurtarmak için kaçtık. Büyük zararımız var. Devletimiz zarar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Allah razı olsun" dedi.

Esnaf Avni Özdemir ise, "Dağdan kopan büyük ağaçlar ve çamur sel suları oluşturdu. Yolda büyük su oluştu ve 5 dakika içinde iş yerlerimizi bastı. Kendimizi zor dışarı attık. Hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 10 milyon TL zararımız var. Devletimiz yanımızda, bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun" diye konuştu.