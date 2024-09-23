Üs bölgesine roketatarlı saldırı: Bir asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki hain saldırı, 41'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 1740 Rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne dün sabah saat 05.38'de meydana geldi. Kuzey akıntı bölgesinden yapılan bir roket atışı sonucu Muşlu kahraman asker Maşallah Abakay şehit olurken, bölgede operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Bu arada şehit Maşallah Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Batman'dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıktı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole devrilen araçta şehidin yakını olan 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.