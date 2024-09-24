4 suç kaydı olan şüpheliler serbest bırakıldı haberine başsavcılıktan açıklama

Küçükçekmece'de gasp, hırsızlık, uyuşturucu ve kapkaç olmak üzere 4'er suç kaydı olan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Paylaşımların ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Eylül tarihinde Sosyal Medya Platformlarında 'Küçükçekmece'de sokak ortasında gasp girişiminde, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest' içerikli yanıltıcı haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

26 Ağustos günü saat 16:30'da Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 şüphelinin 1 şahsı darp etmesi olayıyla ilgili kolluk görevlileri tarafından yapılan araştırmada, mağdur kişinin açık kimlik bilgileri henüz tespit edilememiş olup, şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendirilmiştir. Mağdurun emniyet güçlerine veya adli makamlara herhangi bir müracaatının bulunmamasına rağmen görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması adına kolluk görevlileri tarafından mağdurun açık kimlik ve adres bilgilerinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili şüpheliler B.K. ve Y.D. gözaltına alınmış olup, mevcut delil durumuna göre Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilmiştir. Her ne kadar sosyal medya platformlarında olayda gasp (yağma) suçunun işlendiği ileri sürülmüş ise de, olaya ilişkin görüntüler dikkatli incelendiğinde, 2 şüpheli ile mağdur arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga esnasında 2 şüphelinin mağduru darp ettikleri görülmüştür. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" denildi.