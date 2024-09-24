Adana TEKNOFEST’te Çanakkale ruhu yükselecek

Adana'da 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için geri sayım başladı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, festival hazırlıklarını yerinde inceledi. Vali Köşger, festival alanında Çanakkale Dijital Müzesi'nin kurgulandığını ve simülasyonlarla Çanakkale ruhunun yaşatılacağını söyledi. Vali Köşger, kurumlarla iş birliği içinde olduklarını ve TEKNOFEST'in mükemmel bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. TEKNOFEST'lerin en iyisini Adana'da gerçekleştireceklerine inandıklarını belirten Köşger, "Vatandaşlarımızı Adana'ya bekliyorum.Ülkemizin gençlerinin eriştiği bilim ve teknolojideki seviyeyle Adana halkının gurur duyacağını tahmin ediyorum. Bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın takım yarışmaya müracaat etti. Yarışmanın bu yıl şehrimizde olması ve gençlerimizin yarışmaya büyük ilgi göstermesi dolayısıyla da 128 bini aşkın takım Adana'dan müracaat etti" dedi. Adana'da ilk defa gerçekleşecek olan Çanakkale Dijital Müzesi'nin de kurgulandığını belirten Vali Köşger, "Çanakkale Savaşı'nın birebir simülasyonu yapılacak. Hatta gençlerimiz Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı 270 kilogramlık top mermisini de deneyimleyebilecekler. 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacak şekilde muazzam bir hazırlık yapılıyor. TEKNOFEST, dünyada iddialı bir noktaya gelecek" diye konuştu.