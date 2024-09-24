AK Partili Hamza Dağ’dan ’kongre’ mesajı: 2028’e emin adımlarla yürünecek!

Dağ, "İstanbul'a bir türlü uğrayamayan belediye başkanı, bir bakıyorsunuz Roma'da, bir bakıyorsunuz Paris'te, bir bakıyorsunuz Almanya'da… Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumar, çileye dönüşen trafiğe çözüm aramaz. İstanbullunun hali ortada. Sürekli arızalanan, yanan ve binalara çarpan otobüsler, düz yolda çarpışan metrobüsler… Ankara'yı 2019'dan bu yana yönetenlerin bir tane büyük projesi olmaz mı? Bunlar da yetmezmiş gibi belediyelerdeki beceriksizliklerini unutup CHP genel merkezinde koltuk mücadelesine düştüler." diye konuştu.

"MUHALİF BASIN 3 MAYMUNU OYNUYOR"

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında ele geçirilen 2 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aparatlar ile ilgili "muhalif basının üç maymunu oynadığını" dile getiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz son birkaç gündür Türkiye, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü konuşuyor. Konuşuyor konuşmasına da Ün'le ilgili muhalif basının üç maymunu oynadığını fark ettiniz mi? Ün, suçu da şoförüne atarak 'Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz' dedi. Dün ortaya çıktı, aynı milletvekilinin aracı 61 kez Bulgaristan'a girip çıkmış. Ama ne gariptir ki, dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan bu olayın ne Halk TV'ye ne Sözcü'ye ne de Tele 1'e göre bir haber değeri yok. Bu aymazlık ve tarafgirlik karşısında söylenecek söz bulamıyoruz. CHP'nin hali ise içler acısı bir durumda. Hem çevreye sahip çıkmıyorsun, hem vatandaşa hizmet etmiyorsun hem de Atatürk'ü istismar ediyorsun. Partiden biri çıkıp da 'Böyle bir olaya neden Atatürk'ü karıştırıyorsun?' demiyor, diyemiyor. CHP işte böyle bir partidir."