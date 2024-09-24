Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Hafif: “Milli manevi değerlerimize saldırılmasından dolayı biz bu baroyu kurduk”

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Sabri Hafif konuşmasında yenilikçi ve meslektaş odaklı çalışmaların yanında, milli ve manevi değerlere de sahip çıktıklarını belirtti.
Ankara 2 No'lu barosu tarafından iki yıldır yürütülen çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması adına bir kahvaltı programı ve basın toplantısı düzenlendi. Hacı Bayram-ı Veli Müzesinde gerçekleşen programa genç yaşlı bir çok avukat katıldı.
''ANKARA 2 NO'LU BAROSU, 5 BİN'İ AŞAN ÜYE SAYISIYLA TÜRKİYENİN 13. BÜYÜK BAROSU''
Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Sabri Hafif, baronun son iki yıl içinde avukatlık mesleğinin geleceğine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Başkan Sabri Hafif, 2020 yılında Türkiye'de avukat sayısının 5 bini aşan illerde yeni baroların kurulmasına olanak sağlayan yasa ile 28 Kasım 2021 tarihinde kurulan Ankara 2 No'lu Barosu'nun bugün 2 bin 600'e yakın üyesiyle Türkiye'nin 13. büyük barosu olduğunu belirtti.
Ayrıca, baronun ilk genel kurulu sonrasında 50'den fazla avukatın katılımıyla stratejik plan hazırlık çalışmaları yaptıklarını, misyon, vizyon ve temel değerlerini belirlediklerini açıkladı. Hafif, "baronun misyonu, avukatların sorunlarını çözen, yenilikçi, üretken ve nitelikli bir baro olmak. Vizyon ise adaletin ve temel hakların tesisinde hukukun üstünlüğünü gözeterek mesleğin saygınlığına katkı sağlamak." Şeklinde konuştu.
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKAN BARO
Başkan Hafif, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra, topladıkları ayni ve nakdi yardımları bizzat bölgeye giderek mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi ve deprem bölgesinden naklen gelen ve deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden meslektaşlarına her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Ayrıca, Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen, çocuk, kadın demeden binlerce sivili bombalarla öldüren, insanlığa karşı suçları, savaş suçlarını ve saldırı suçlarını işleyen İsrail yetkilileri hakkında Ankara 2 No'lu Barosu olarak; öncelikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, sonrasında hazırlanan "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuru" dilekçelerine meslektaşların ve tüm vatandaşların ulaşmasını sağladıklarını, dünyanın katliama sessiz kalmaması için alanlara yürüdüklerini, protesto eylemleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Hafif konu hakkında, ''Ankara 2 No'lu Barosu, çağdaş ve ilkeli duruşa sahip bir meslek kuruluşu olmanın yanında, bir milleti "Millet" yapan en önemli özelliğin milli ve manevi değerlere bağlı kalması şiarıyla değerlerimize sahip çıkarak, onları yücelterek Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılına katkı sunmayı hedef edinmiştir.'' Dedi.
MESLEKTAŞ ODAKLI ÇALIŞMALARLA, GENÇ AVUKATLAR VE KAMU AVUKATLARI İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ
Baro Başkanı Hafif, genç meslektaşlara destek olma amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlediklerini ve mesleğe yeni başlayan avukatlara ekonomik güvence sağlamak adına adımlar attıklarını belirtti. Genç avukatlar için fırsat eşitliği sağlamak ve mesleki eğitimler sunmak öncelikli hedefleri arasında yer aldı. Hafif,
''Genç meslektaşlarımız ve stajyer meslektaşlarımız bizlerin, Ülkemizin kısacası hepimizin geleceğidir. Mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımıza ekonomik güvence sağlamak; sigortalı çalışan avukatların standartlarını geliştirerek, fırsat eşitliği sağlayan düzenlemelere öncülük etmek en önemli görevimiz oldu. '' şeklinde konuştu.
Ayrıca kamuda çalışan avukatlar için de çalışmalar yapıldığını belirten hafif,
''Kaliteli kamu hizmeti sunan, yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden kamu avukatlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu konuda, kamuoyunda yargı paketleri olarak anılan düzenlemelere ilişkin çok sayıda görüş, öneri ve teklifte bulunduk.
7. Dönem Toplu Sözleşmeler öncesi yetkili Konfederasyona kamudaki meslektaşlarımız için önemli konularla ilgili raporumuzu sunmuştuk. Nihayetinde kadroları Avukatlık Hizmet Sınıfında yer alan personelin maaşlarına bugün için 1.000 ₺ ye yakın zam yapılmış olmasında, vekâlet ücretlerinin yükseltilmesinde katkımız oldu.'' Dedi.
AVUKATLIK AKADEMİSİ KURULDU
Son olarak Sabri Hafif, avukatların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası firmalarla çeşitli anlaşmalar yaptıklarını ve Ankara 2 No'lu Barosu Avukatlık Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini duyurdu.