Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Hafif: “Milli manevi değerlerimize saldırılmasından dolayı biz bu baroyu kurduk”

Ayrıca, baronun ilk genel kurulu sonrasında 50'den fazla avukatın katılımıyla stratejik plan hazırlık çalışmaları yaptıklarını, misyon, vizyon ve temel değerlerini belirlediklerini açıkladı. Hafif, "baronun misyonu, avukatların sorunlarını çözen, yenilikçi, üretken ve nitelikli bir baro olmak. Vizyon ise adaletin ve temel hakların tesisinde hukukun üstünlüğünü gözeterek mesleğin saygınlığına katkı sağlamak." Şeklinde konuştu.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKAN BARO

Başkan Hafif, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra, topladıkları ayni ve nakdi yardımları bizzat bölgeye giderek mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi ve deprem bölgesinden naklen gelen ve deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden meslektaşlarına her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca, Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen, çocuk, kadın demeden binlerce sivili bombalarla öldüren, insanlığa karşı suçları, savaş suçlarını ve saldırı suçlarını işleyen İsrail yetkilileri hakkında Ankara 2 No'lu Barosu olarak; öncelikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, sonrasında hazırlanan "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuru" dilekçelerine meslektaşların ve tüm vatandaşların ulaşmasını sağladıklarını, dünyanın katliama sessiz kalmaması için alanlara yürüdüklerini, protesto eylemleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hafif konu hakkında, ''Ankara 2 No'lu Barosu, çağdaş ve ilkeli duruşa sahip bir meslek kuruluşu olmanın yanında, bir milleti "Millet" yapan en önemli özelliğin milli ve manevi değerlere bağlı kalması şiarıyla değerlerimize sahip çıkarak, onları yücelterek Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılına katkı sunmayı hedef edinmiştir.'' Dedi.