Başkan Erdoğan, NBC News’e konuştu: Hamas bir direniş grubudur

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a bir röportaj verdi.

Röportajında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin Hamas'la ilişkisi bağlamındaki bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Ve şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim"

7 Ekim'de yaşananlarla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, bu sürecin öncesinde Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim'e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır" şeklinde konuştu.

"ABD, UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ İSTEMİYOR"

Röportajın Ukrayna ile ilgili bölümünde Ankara'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine nasıl baktığına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacaklarını belirtti.

Erdoğan, "Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun, enine boyuna düşünülerek karar verilecek bir husus olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adım atılacak olan konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımız verirken tabii ki bütün NATO üyelerinin duruşunu masaya yatırıyoruz ve kararlarımızı ona göre veriyoruz. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez"

Erdoğan, Simmons'ın, "Bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır" şeklinde yanıt verdi.