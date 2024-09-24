BaşkanErdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yine tarihi mesajlar verdi. İsrail'in soykırımına sessiz kalınmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan, Netanyahu'nun durdurulması gerektiğini belirtti.

Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT rezaletini de değinen Erdoğan, "Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, bu kuşatmayı yarmakta, bu korku iklimine direnmekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: ABD, İsrail'in karşısında yer almalı

Başkan Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Türkevi'ne doğru hareket etti. Başkan Erdoğan Türkevi girişinde A Haber'in sorularını yanıtladı. Paris'teki Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT rezaletine ilişkin söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz. Kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeliyiz." dedi.

ABD ile İsrail arasındaki katliam ortaklığıyla ilgili de konuşan Erdoğan "ABD kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı, İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." ifadelerini kullandı.