‘Birleşmiş Milletler gereken liderliği sergileyemiyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti. Uluslararası toplum ve BM'nin tarihi bir sınavdan geçtiğini kaydeden Fidan şöyle konuştu: "Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken, krizlere ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz giderek azalmaktadır. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa zemin hazırlamaktadır. İslam ve yabancı düşmanlığı ise bu mümbit zeminde güç kazanmaktadır. Dünyada, tabiatta, ekonomide, gelir dağılımında, sosyal ve siyasal alanda denge kaybolmakta, dengesizlikler giderek büyümektedir. İnsanlığa yönelik giderek artan tehditler karşısında Birleşmiş Milletler, olması gereken liderliği maalesef sergileyemiyor. Bugün, küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, çaresizliğin yerine umudu, yoksulluğun yerine refahı, haksızlığın yerine adaleti, şiddetin yerine barışı hâkim kılacak etkin bir yapıya çok ciddi ihtiyacımız var."