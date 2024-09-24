CHP’li belediyeyi 2.5 milyonluk ceza da durduramadı! 150 ton çöpü yol kenarına döktüler

Belediye Başkanı Kaya'ya tepki gösteren AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ise Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRAB-Rİ-KAB) ile ilçe belediyeleri arasındaki protokol gereği, çöp toplama ve aktarma istasyonuna getirme görevi ilçe belediyesinindir.
Aktarma istasyonundan özel tırlarla bertaraf tesisine getirmek ise TRAB-Rİ-KAB'ın görevidir. Yaşanan afet nedeniyle Araklı'daki bertaraf tesisine giden ana yoldaki köprü hasar görünce ulaşıma kapatıldı.