Kırıkhan depremzedeler: Devletimiz bize kaya gibi evler yaptı





Vatandaşlar şaşırdı. Anladık ki; devletimiz çok güçlü. Bu işin içinden de çıkacaklarını anladım. Bu evlere başlanalı 1 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede evler oturulur hale geldi. Evlerin temelleri radye temellerle yapıldı. Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde de bir deprem olsa evlere bir şey olmayacağını biliyorum. Sağlam, güvenilir konutlar inşa edildi" şeklinde konuştu.