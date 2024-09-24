Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, BM 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte New York'ta bulunan Emine Erdoğan'ın, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Guterres'e yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söylediği öğrenildi.

Erdoğan'ın, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak Küresel Ölçekte Atık Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları Guterres'le paylaştığı, bu önemli meselede BM'nin güçlü desteğini almanın mutluluk verici olduğunu ilettiği kaydedildi.

Emine Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde kasım ayında düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan'la yakın işbirliği içerisinde olduklarını aktardığı görüşmede, konferansta tematik günlerden birinin "Sıfır Atık"a ayrılması ve bu çerçevede bazı etkinlikler düzenlenmesinin öngörüldüğünü anlattığı öğrenildi.