Haluk Bilginer, gri listedeki FETÖ’cü Can Dündar ve firari Erk Acarer ile bir araya geldi

"SEVDİKLERİNE YÜZ ÇEVİRMEYEN DOST"

Can Dündar, o buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dündar paylaşımına "Sahnede devleşen büyük bir yetenek, dünyada yüzümüzü ağartan dev bir oyuncu ve siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost. İyi ki geldin" notunu yazdı.

Firari Erk Acarer ise buluşmaya ilişkin, "Telefonla aramaya bile korkan, abi bi fotoğraf çektirelim, işler düzelince yayınlarız diyen 'dostlarımıza' inat duruşu budur." paylaşımında bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, Haluk Bilginer'in firari hainlerle akşam yemeğindeki samimi görüntülerine tepki gösterdi.