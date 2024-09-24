Hasar tespiti yapıldı, yaralar hızla sarılıyor

Trabzon'un doğusundaki Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 21 mahalle heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi. 20 Eylül Cuma günü üç ilçede metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonrası hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdü. 8 mahallede etüt yapıldı. Araklı ve Sürmene'de 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlandı. Sürmene ilçesinin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 km fiber hat yenilendi. Türk Kızılayı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 180 yemek, 6 bin 650 içecek, 6 bin 650 ikramlık ve 3 bin 100 su dağıtımında bulundu.K. Maraş'ın Malik Ejder Mahallesi'nde keçilerini otlatan Ahmet Gizir'e yıldırım isabet etti. Gizir olay yerinde hayatını kaybetti. Sürüdeki 2 keçi de telef oldu.SABAH