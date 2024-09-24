Heyelandan, mağaraya sığınarak kurtuldular

Trabzon'un 4 ilçesinde, geçen cuma meydana gelen selde, büyük hasar gören Arsin ilçesinin Yeşilköy mahallesinde yaşayan Gençağa Yetim'in (60) evi de hasar görürken 2 otomobili de kullanılamaz hale geldi. Torunlarıyla bir mağaraya sığınarak selden kurtulan Yetim, dehşet anlarını anlattı: Dev kaya parçaları yamaçtan koparak evimin kolonlarını kırdı. Evin altındaki ahırda hayvanlarım vardı. Onlardan da 2'si telef oldu. 500 bin liralık eşyamız da sele kapıldı. Torunlarımı alıp, yukarıdaki mağaraya sığındık. Önceden de sel olmuştu ama bu kadar büyük değildi" dedi. Mahalle sakinlerinden Kezban Özbakır ise "Selden, hayvanlarımızı da bırakıp kaçtık. Büyük bir korku yaşadık. Evimizin girişini su bastı. Bütün malzemelerimin su altında kaldığını görünce ağladım " derken Fındıklı mahallesinde yaşayan Havva Özbakır "Aniden başlayan yağmuru görünce 3 çocuğumu da alıp yukarıda bulunan eski evimize kaçtık. Evin içerisi su ve çamurla doldu. Okulumuzda toprak altında kaldı" diye konuştu.