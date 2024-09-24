Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Memişoğlu ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Şimşek'ten bilgi alan Bakan Memişoğlu'na AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü üyeleri eşlik etti. Ziyaret sonrası basın mensupların açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı dileklerini iletti. Üzüntülü bir olay yaşadıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "İnşallah bu tür acıları bir daha devletimiz, milletimiz, polis teşkilatımız yaşamaz. Yaralı polisimize de şifalar diliyorum" dedi.

'DAHA SAĞLIKLI BİR TÜRKİYE İÇİN ÇABALIYORUZ'

Sivas'ın medeniyetlerin baş şehri, hem Osmanlı'nın hem Selçuklu'nun merkez şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Tarihi bir zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kalıp da bütün bu kurtuluş mücadelemizin planlandığı şehir ve tarihi bir şehirle beraber açık hava müzesi gibi bir şehir. Onun için burada olmaktan çok gururluyum. Bizi misafirperverlikleriyle karşıladıkları için de bütün Sivas halkına ve valimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de burası Darüşşifa'nın ilk yapılan Anadolu'daki şifahanelerinden bir tanesinin olduğu bir yer. Onun için de sağlık anlamında çok önemli bir şehir. 1970'lerde kurulmuş tıp fakültesiyle aynı zamanda son zamanlarda yapılan büyük yatırımlarıyla sağlıkta da Anadolu'nun merkezi şehirlerden bir tanesi. Bugün hem sağlık hizmetlerini hem sorunlarını hem de partimizin kurullarıyla, değerlendirmelerini yapacağız. Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz. Daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Sivaslılara bütün ülkemize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasında olmasının yanında özellikle koruyucu sağlığı ve üretici sağlığını da her zaman önemsiyoruz. İnşallah Sivas'ta da bu konuda daha iyi gelişmelerle karşınızda olacağız. Ben bütün emeği geçen bu güzel şehri geçmişten bugüne kadar her türlü hizmetimi sunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra hizmetlerimizi en iyi şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Biz sonuçta milletimizin hizmetkarıyız. Elimizden gelen onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,(DHA)-