Satmaya doymuyor

CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), son 5 yılda toplam 24 milyar liraya piyasa değerinin altında bedellere sattığı yüzlerce taşınmasın ardından Ağustos ayında da Mamak, Çankaya, Gölbaşı ve Balâ'da 168 milyon 239 bin Türk lirası bedelle taşınmazlar sattığı ortaya çıktı. Bununla birlikte belediyeye ait 29 taşınmazın daha toplam 179 milyon 60 bin TL bedelle satılmak üzere ilan verildiği öğrenildi.Son olarak 1 Şubat 2024'teki satışta biri 2 milyar lira olmak üzere toplam 2 milyar 409 milyon 200 bin liraya 19 taşınmaz satılırken, Mamak'ta bulunan bir taşınmaz ise 13 Haziran'da ise kentsel dönüşümde kullanılacağı gerekçesiyle 807 milyon 723 bin 912 liraya satılmıştı. 14 Haziran'da ise İstanbul'da bulunan ABB'ye ait taşınmazlar da 144 milyon 907 bin 500 lira bedelle elden çıkarılmıştı.