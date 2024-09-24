Soykırım suçu işleyenler hak ettiği cezaları almalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere geldiği New York'ta dün kritik görüşmeler gerçekleştirdi.Erdoğan, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesinin gerektiğini vurguladı.Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al- Hamad Al-Sabah'la da görüşen Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.Erdoğan'ın en kritik görüşmelerinden biri İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Ahmad Khan ile oldu. İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını vurgulayan Erdoğan, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini kaydetti.Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u da kabul etti.