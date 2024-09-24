Stajyer avukat Ümit Bozan PKK üyesi çıktı: Örgütün gençlik yapılanması için konser ve piknik bile düzenlemiş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi stajyer Avukat Ümit Bozan'ın PKK'nın gençlik yapılanmasında olduğu tespit edildi.

Bozan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimyasal silah kullandığı iftirasıyla algı oluşturulmaya çalışılan etkinliğe katıldığı, Eskişehir'e giderek PKK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması sözde 'Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM)' tarafından gerçekleştirilen toplantıda bulunduğu belirlendi.

ÖRGÜT ÜYELERİ İLE PARA TRAFİĞİ

Başsavcılık tarafından Bozan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Bozan'ın, Ankara'da çocuklara Kürtçe eğitim verilmesi faaliyetlerde bulunmasıyla gündeme gelen öğretmen Feride Akturan ile telefon görüşmeleri yaptıkları içeriklerinin ise dere konusu olduğu kaydedilerek, Akturan'ın ilköğretim okulları bünyesinde emekli olduğu, lise veya üniversite bünyesinde çalışmadığı, üniversite öğrencilerine yönelik vereceği eğitim donanımına sahip olmadığı, söz konusu toplantının ideolojik toplantı olduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Bozan hakkında hazırlanan MASAK raporunda haklarında terör örgütüne üyelikten işlem yapılan kişilerle aralarında para alışverişinin olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTE KATILIM İÇİN SOSYAL ETKİNLİK

Bozan'ın PKK terör örgütü ile iltisaklı kişilerle görüşmeler yaptığı belirtilen iddianamede, PKK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmaları tarafından kendilerine müzahir kitle oluşturmak, örgüt ideolojisinin geniş tabana yayılması ve yeni katılımların sağlanması için konser, piknik, kermes gibi etkinlikler düzenlendiği kaydedildi. Bozan iddianamede yer alan ifadesinde HDP Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldığını, para gönderdiği kişileri tanıdığını ancak örgütsel bir irtibatının bulunmadığını öne sürerek Feride Akturan'dan Zazaca dersi aldığını söyledi.