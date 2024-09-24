Tefecilere büyük darbe: 58 İlde “KUYU-28” operasyonu! İçişleri Bakanlığı’ndan dev operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyonlar; Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki 58 ilde gerçekleştirildi.

160 Şüpheli Gözaltında

Operasyonlarda yakalanan 160 şüphelinin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçları işledikleri belirlendi.

Bakan Yerlikaya: "Tefecilere Göz Açtırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.