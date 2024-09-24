Yeni görüntüler TÜBİTAK’a gönderildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu tarafından bu yıl ilk kez uluslararası olarak düzenlenen, "Uluslararası Katılımlı 19. Adli Tıp Günleri" açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Cansız bedeni kaybından 19 gün sonra dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti hakkında konuşan Bakan Tunç, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinin TÜBİTAK'a ulaştırıldığını açıkladı. Tunç, şu bilgileri verdi:Şu anda elde edilen deliller, veriler, ifadeler var, ifadelerdeki çelişkiler var. Yeniden ifade alınabiliyor ve bu anlamda soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı.Bir takım DNA tespitleri var, tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarlarının gerekse Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor.Kim kiminle yoğun görüşmüş, bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit ediliyor. Cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var, bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Oradan da hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen, bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor.Bakan Tunç, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, selameti açısından farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerektiğine işaret etti. Tunç, "Açılacak bir davada yargı neticesinde katil ya da katiller hesap verecek. Soruşturmanın en ince detaylarına kadar, hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde ifadeler, tüm teknik veriler değerlendirilerek, HTS kayıtlarından baz kayıtlarına, tespit edilen kamera kayıtlarının TÜBİTAK çözümlerine, yine toplanan telefonlardan elde edilen bazı ses kayıtlarının çözümlenmesine varıncaya kadar, birçoğu kamuoyuna yansımamış bilgiler var. Sonunda iddianame ortaya çıkınca da yargı huzurunda hesabını verecek, Narin kızımızın kanını yerde bırakmayarak, toplum vicdanımızı rahatlatacak bir karara ulaşacak, katil ya da katillerde en ağır cezaya çarptırılacak" dedi.Katledilen Narin'in abisinin kolundaki diş ısırığı üzerinden yapılan adli tıp incelemesinin sonuçları açıklandı. Buna göre İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu abi Enes Gürkan'ın kolundaki ısırdığın, "cinayetin işlendiği güne ait olduğunu ancak Narih tarafından mı yoksa bir başkasına mı ait olduğu adli tıb açısından bir ayrım yapılamadığına dair mütalaa edildiği" bilgisi paylaşıldı./SABAH