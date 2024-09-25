Arkadaşını çekiçle öldürüp daha sonra pavyona eğlenmeye giden adam tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

AŞTİ'YE GİDEREK SEYAHATE ÇIKAN YOLCU GİBİ DAVRANDI

Yangın çıkan evin çevresindeki apartmanların ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüpheli S.K'nin olaydan kısa bir süre önce evden ayrıldığını polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye giderek bir süre orada bulunarak seyahate çıkacak yolcu görünümü verdiği ekiplerce tespit edilmişti. Yapılan incelemeler sonucu S.K'nın arkadaşı Ü.U'yu çekiçle başından öldürerek ve daha sonra evi yakararak olayı yangın gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Uzun süren çalışmalar sonucu şüpheli pavyona eğlenirken ekipler tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.