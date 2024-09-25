Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürz-16 operasyonunda 1 terörist etkisiz!

Operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz istihbari çalışmaların sonucunda gerçekleşti.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, zırhlı araçlar ve J-SİHA'lar ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında bir terörist tespit edildi. Terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri'nin desteği ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Jandarma Komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

"MÜCADELE SÜRECEK"

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılığın altını çizerek, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.