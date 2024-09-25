Başkan Erdoğan ABD basınına röportaj verdi: Batı, İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor

"BİRÇOK BATILI ÜLKE İSRAİL KARŞISINDA SESSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tutumu hakkında ise şunları söyledi:

"Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri."

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini ancak diğer taraftan farklı şekillerde destek verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağladığını, destek olmak için Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini anımsattı.