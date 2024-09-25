Çiğli’de çöpler sokakta kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları, oluşan kötü koku ve görüntüler şimdi de Çiğli'de vatandaşı çileden çıkarmaya başladı. İzmir'in Çiğli ilçesinde, toplanmayan çöpler nedeniyle koku ve kirlilik oluştu. Çiğli Belediyesi çalışanları, maaşlarını eksik aldıkları ve alacaklarının zamanında verilmediği gerekçesiyle iş yavaşlattı. Çöplerin toplanma aralığının uzaması üzerine çöp kutuları doldu, çöpler kutuların etrafına taştı. Çiğli Belediyesinin hizmet binası yakınlarında bulunan çöp kutularında da doluluk nedeniyle vatandaşlar atık poşetlerini yerlere bıraktı. Ataşehir Mahallesi sakinlerinden Suzan Polat, gazetecilere 1978 yılından bu yana Çiğli'de yaşadığını söyledi.Çöpler nedeniyle kötü koku ve kirlilik oluştuğunu, sinek ve farelerin çoğaldığını ifade eden Polat, çocuk parkı çevresindeki atıkların da çocuklar için risk oluşturduğunu kaydetti. Polat, konuyla ilgili ilçe belediye başkanı ile görüşmek istediğini dile getirerek, "Belediye Başkanının güvenlikleri kendine kalkan oluşturmuş, içeri almıyorlar. Danışmanıyla görüştüm, 'Sizinle görüşemez müsait değil' dedi. Oy isterken kapıma geliyor, niye benimle görüşmüyorsunuz Başkanım? Başkan göreve geldiğinden beri sürekli eylem oluyor. Bizim günahımız ne?" dedi. Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner de, ''Belediyenin mali yönetimindeki bu başarısızlık, Çiğli'de çöp toplama hizmetlerini durma noktasına getirdi. İşçiler, hak ettikleri maaşlarını ve alacaklarını alamadıkları için çöp toplamaya çıkmıyor. Bir yandan 'Çare CHP' diyerek çözüm iddiasında bulunuyorlar, diğer yandan kendi önlerindeki çöpleri dahi toplayamıyorlar. Harmandalı çöplüğü değil Çiğli çöplüğü karşımızda!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.